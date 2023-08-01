Bakırköy'de Tekerlekli Sandalyeli Engelli Vatandaş TIR'ın Altında Hayatını Kaybetti

? BAKIRKÖY'de tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki engelli vatandaş TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sıralarında Bakırköy İncirli Caddesi'nde meydana geldi. 06 FZ 7320 plakalı TIR şoförü Korkmaz E., İncirli caddesinde seyir halindeydi. Trafik ışıklarından tekerlekli sandalyeyle karşıya geçmek isteyen 83 yaşındaki engelli Aydoğan Tagrap TIR'ın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydoğan Tagrap'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aydoğan Tagrap'ın cenazesi ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı. TIR şoförü Korkmaz E. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yaşandığı sırada çevrede bulunan vatandaşlardan biri, "Vatandaş tekerlekli sandalyeyle karşıya geçerken TIR olduğu için şoför görmüyor TIR'ın altında kalıyor." diye konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.