Bakırköy'de Tarihi Binada Kısmi Çökme

Bakırköy'de iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

Yenimahalle Yanık Ses Sokak'taki iki katlı tarihi metruk binanın üst katında ve çatısında kısmi çökme oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bina bariyerlerle çevrilirken, sokak da trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin binadaki incelemeleri devam ediyor.