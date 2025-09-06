Bakırköy'de Su Kanalına Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bakırköy'de bir kafenin çatısından su kanalına düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Ataköy 2. Kısım Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı kafenin çatısına çıkan Burhan Temizay, henüz bilinmeyen nedenle kafe yanındaki su kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Temizay, kanala inen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Burhan Temizay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlardan Muhammed Yasin, camiye gittiği sırada su kanalında Temizay'ı gördüğünü söyledi.

Yasin, bunun üzerine kafedeki çalışanlara seslenip yardım istediğini, onların da sağlık ekiplerini aradığını belirterek, "Durumu inşallah iyidir." dedi.