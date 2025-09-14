Bakırköy'de Sosyete Pazarında Yangın

Haberler

Bakırköy'deki sosyete pazarının otoparkında bulunan çay ocakında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Bakırköy'de sosyete pazarının otoparkındaki çay ocağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki sosyete pazarının otopark kısmında bulunan çay ocağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Çay ocağının yanması bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
