Bakırköy'de Sokak Tartışması Kanlı Bitti

Bakırköy'de Sokak Tartışması Kanlı Bitti
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Bakırköy'de iki şahıs arasında tartışma çıktı; bir kişi tekme ve yumruklarla darbedildi. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, -BAKIRKÖY'de 2 şüpheli, tartıştıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Sesleri duyarak pencereye çıkanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Gençler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle hakaret ederek tartıştıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırıya uğrayan kişi 'Ağabey, kimseyi tanımıyorum' diyerek düşmemek için korkulukları tutarken şüpheliler darbetmeye devam etti. Sesleri duyarak pencerelere çıkanlar o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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