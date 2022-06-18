BAKIRKÖY'DE SINAVA GEÇ KALDI ANNESİNE SARILIP AĞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Üniversite adayları, sınav yerlerine sabahın erken saatlerinde geldi. Sınava saat 10.00'a kadar öğrenciler giriş yaptı. Bakırköy Anadolu Lisesi'nde sınava giren bir öğrenci geç kalınca içeri alınmadı. Sınava giremeyen öğrenci annesine sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

"DESTEKLEMEK İÇİN GELDİK"

"KURU ÜZÜMÜN ÜZERİNE DUA OKUDUM, AMA İÇERİ ALMADILAR"

"DÜN AKŞAMDAN İTİBAREN OLAYIN CİDDİYETİNİN FARKINA VARDIK"

Oğlunu sınava getiren Cengiz Kaya "İlk defa üniversite sınavına giriyor. Dün akşamdan itibaren olayın ciddiyetinin farkına vardık. Heyecanlıyız, o da heyecanlı. Hedefleri var tabii ki, ona göre hazırlandı. Son 2 ayını kütüphanede geçirdi. Sabah 08.00'dan 22.00'a kadar kütüphanedeydi. Umarım emeğinin karşılığını alır" dedi. Tuğba Kaya "Kahvaltısını yaptırdık sabah. Hafif bir kahvaltı hazırladık. Milyonlarca genç gibi benim oğlum da çok heyecanlandı. Bu zamana kadar iyi yönetiyordu. Dün biz de heyecanlandık, ona ne kadar belli etmemeye çalıştık. Bu hayattaki ilk sınavları. Daha bir sürü imtihanla karşılaşacaklar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel