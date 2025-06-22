Bakırköy'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Edirne'de Yakalandı
Bakırköy'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan O.B. hayatını kaybetti. İki şüpheli, Edirne'de yakalandı ve işlemlerine devam ediliyor.
Bakırköy'de, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli Edirne'de gözaltına alındı.
İlçedeki bir hastane önünde 18 Haziran'da silahla vurulan O.B'nin yaşamını yitirmesine ilişkin Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışması sürüyor.
Polis ekipleri, silahlı saldırının failleri oldukları tespit edilen M.M.İ. ve Ö.D'nin Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını belirledi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli yürütülen operasyon sonucu 2 şüpheli, Edirne'de yakalandı.
Emniyete getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Özel hastanede tedavi gören O.B, açık otopark olarak kullanılan bahçede 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Polis ekipleri, yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.