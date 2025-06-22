Bakırköy'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Edirne'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan O.B. hayatını kaybetti. İki şüpheli, Edirne'de yakalandı ve işlemlerine devam ediliyor.

Bakırköy'de, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli Edirne'de gözaltına alındı.

İlçedeki bir hastane önünde 18 Haziran'da silahla vurulan O.B'nin yaşamını yitirmesine ilişkin Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışması sürüyor.

Polis ekipleri, silahlı saldırının failleri oldukları tespit edilen M.M.İ. ve Ö.D'nin Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını belirledi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli yürütülen operasyon sonucu 2 şüpheli, Edirne'de yakalandı.

Emniyete getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Özel hastanede tedavi gören O.B, açık otopark olarak kullanılan bahçede 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar

ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

Savaşta korkulan oldu! ABD, İran'a bomba yağdırdı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.