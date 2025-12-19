Bakırköy'de araçta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen kişiyle ilgili 9 zanlı yakalandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta, Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde, 34 NTZ 242 plakalı aracın seyir halindeyken silahlı saldırıya uğraması sonucu Ünsal Bahçeci'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da yakalandığı bildirildi.