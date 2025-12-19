Haberler

Bakırköy'de araçta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen kişiyle ilgili 9 zanlı yakalandı

Bakırköy'de seyir halindeki bir aracın uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Ünsal Bahçeci'nin cinayetiyle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da yapılan operasyonlarla şüphelilere ulaşıldı.

Bakırköy'de, bir kişinin aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta, Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde, 34 NTZ 242 plakalı aracın seyir halindeyken silahlı saldırıya uğraması sonucu Ünsal Bahçeci'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
