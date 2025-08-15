Bakırköy'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

Bakırköy'deki Florya Atatürk Ormanı girişinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

BAKIRKÖY'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Florya Atatürk Ormanı girişinde bir ağaç bulunan ağaç devrildi. Orman girişini kapatan ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bakırköy'de etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle Florya'daki Atatürk Ormanı'nın girişinde bir ağaç devrildi. Ormanın girişini kapatan ağacı görenler, durumu Bakırköy Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

