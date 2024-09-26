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Bakırköy'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bakırköy'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Bakırköy'de motor kısmından alev alan otomobil yangınında patlamalar meydana geldi. Sürücü E.M. hızla aracı emniyet şeridine çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

BAKIRKÖY'de, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.15 sıralarında D-100 yan yol üzerinde seyir halinde bulunan otomobilde çıktı. İddiaya göre, Florya istikametine seyir halinde olan E.M.'nin kullandığı 34 SH 0246 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü E.M., aracı emniyet şeridine çekerek indi. E.M. durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde çıkan yangın ve sonrasında yaşanan patlama yoldan geçen vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil İtfaiye

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