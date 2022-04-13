Servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı

Bakırköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay Bakırköy Florya Şenlikköy Mahallesi, Kırserdar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevrat Yılmaz'a ait 34 LPF 987 plakalı servis aracı seyir halindeyken şoför bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü cadde üzerinde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde trafik oluştu, polis kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü geçiş sağladı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, serviste kimsenin olmaması ihtimal bir facianın önüne geçti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tevrat Yılmaz'ın durumu iyi olduğu öğrenildi, sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. Servis aracının çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

(Armağan Yılmaz - Hacer İnci/ İHA)