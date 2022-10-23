BAKIRKÖY'DE SATIRLI VE KILIÇLI AVUKAT PANİĞİ

BAKIRKÖY'de Avukat Levent D., bir elinde kılıç diğer elinde satırla önce meslektaşı Ramazan Erdoğan'ı sonra da sokaktakileri tehdit etti.

Kocatepe Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Avukat Levent D., hukuk bürosunun olduğu apartmanda sinir krizi geçirdi. Bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür eden avukat Levent D., sesleri duyup ne olduğunu öğrenmek için koridora çıkan meslektaşı Ramazan Erdoğan'a yöneldi. Levent D. elindeki satırı, Avukat Ramazan Erdoğan'a doğrulttu. Erdoğan hızla geri çekilerek, oradan uzaklaştı. Levent D. bu kez ellerindeki satır ve kılıçla sokağa inerek çevredekileri tehdit etmeye başladı. Oradan geçen araçlara da kılıçla saldırmaya çalıştı. Levent D.'nin eski bir çalışanının kendisinden alacaklarını istemesi üzerine sinir krizi geçirdiği iddia edildi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Levent D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

"BEN MESLEKTAŞIMIZA SALDIRI OLDU SANDIM"

"SAVCILIK TAKDİRİYLE SERBEST BIRAKILDI, KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

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