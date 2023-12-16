Bakırköy'de Sağanak Yağış Sonucu Florya Caddesi Sular Altında Kaldı

İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi.İSKİ ekipleri yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel