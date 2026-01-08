Haberler

Bakırköy'de rüzgar nedeniyle kopan ağaç dalı otomobilin üzerine düştü; 4 araç birbirine girdi

Bakırköy'de rüzgar nedeniyle kopan ağaç dalı otomobilin üzerine düştü; 4 araç birbirine girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de etkili rüzgar sonucu bir ağacın dalı aracın üzerine düştü. Sürücünün ani freniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı, ancak yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

BAKIRKÖY'de seyir halindeki aracın üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağacın dalı düştü. Sürücünün ani fren yapması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Ataköy Rauf Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle caddede refüjde bulunan ağacın dalı koptu. Kopan kalın ağaç dalı, o sırada seyir halinde olan bir aracın üzerine düştü. Sürücü ani fren yapınca arkasından gelen 3 araç da duramayarak zincirleme kazaya neden oldu.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke edildi. Yapılan kontrollerde kimse yaralanamazken 4 araçta hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolun bir şeridini trafiğe kapatırken sahil yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Aracın üzerine düşen ağacın dalları belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken 4 araç çekici yardımı ile olay yerinden götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler