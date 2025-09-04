Bakırköy'de Parkta Hayasızca Hareket Eden İki Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Bakırköy'de bir parkta hayasızca hareketlerde bulunan iki kişi, sosyal medya paylaşımları sonrası tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy'de, bir parkta hayasızca hareketlerde bulunduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, ilçedeki bir parkta hayasızca hareketlerde bulunan 2 kişinin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler kimliğini tespit ettiği M.E.C. ile 18 yaşından küçük S.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı, daha sonra parkta buluştukları belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli "hayasızca hareketlerde bulundukları" gerekçesiyle sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.