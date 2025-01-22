Bakırköy'de Özel Lise Mermili Saldırıya Uğradı

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Bakırköy'deki bir özel lisenin duvarına ve camına isabet eden 3 mermi sonrası polis inceleme başlattı. Olayla ilgili çevredeki kamera görüntüleri inceleniyor.

Bakırköy'de özel lisenin duvarına ve camına isabet eden 3 mermiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan özel lisenin duvarına ve camına mermi isabet ettiğini gören görevliler, durumu polise bildirdi.

Okulda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 mermi izi tespit etti.

Çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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