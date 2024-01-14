Bakırköy'de Otomobil Yangını
İstanbul Bakırköy'de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu önünde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Bakırköy'de bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ataköy Bulvarı Sinan Erdem Spor Salonu önünde duran bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.