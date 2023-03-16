BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI: 3 YARALI

BAKIRKÖY'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı ağaçları devirdikten sonra refüjü aştı. Karşı yola geçip seyir halindeki başka bir otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Kıymetli'nin kontrolündeki 34 TK 0440 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Çarptığı ağaçları devirip refüjü aşan otomobil, karşı yola geçip, Mebruke Yılmaz'ın kullandığı 34 EUN 860 plakalı otomobile çarparak, takla attı. Sürücü Yusuf Kıymetli ve aracında bulun 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü Mebruke Yılmaz ve eşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.