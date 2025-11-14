Bakırköy'de Otomobil Kazası: İki Araç Çarpıştı

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 42 BTM 31 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki reklam panosuna çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı yönden gelen 34 CEP 596 plakalı başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 42 BTM 31 plakalı otomobil ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlardaki sürücülerin kazayı yara almadan atlattıkları belirlendi. Kaza nedeniyle ekipler yolu trafiğe kapatarak önlem alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.