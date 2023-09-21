Bakırköy'de otomobil kamyonete ve elektrik direğine çarptı

Bakırköy'de seyir halindeki bir otomobil, önünde giden kamyonete ve ardından elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BAKIRKÖY, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önce önünde giden kamyonete, ardında da elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bakırköy, D-100 Karayolu Topkapı istikametinde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.G.'nin kullandığı 06 EF 773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden M.K.'nın kullandığı 34 VV 1849 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Kaza sonrası elektrik direği devrildi. Otomobil sürücüsü A.G. yara almazken, yanında bulunan K.G. isimli kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan K.G.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri otomobilden çıkardığı yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.G. hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araç ve kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar trafiğe açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.