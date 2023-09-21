Bakırköy'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda sıkışarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu için çalışma başlatıldı.
Bakırköy'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen A.G. idaresindeki 06 EF 773 plakalı otomobil ile M.K'nin kullandığı 34 VV 1849 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin yolcu koltuğunda sıkışarak yaralanan K.G. itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden olan kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.