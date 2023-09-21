Bakırköy'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda sıkışarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu için çalışma başlatıldı.