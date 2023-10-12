Bakırköy'de Otellerden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da iki otelde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda çalıntı para ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Bakırköy'de otellerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iki otelde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Rauf Orbay Caddesi'ndeki otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin restoran kısmında yerde bulunan çantadaki 45 bin lirayı aldığını tespit etti.

Ataköy 1. Kısım'daki bir otelde de içinde dizüstü bilgisayar, 100 dolar, 300 dirhem ve 300 lira para ile 2 cep telefonu bulunan çantanın bir başka şüpheli tarafından çalındığı saptandı.

Kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 zanlı, Fatih'te kaldıkları otelde yakalandı.

Otel odasında 18 bin 200 lira, 450 avro ve 300 dolar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. ile M.E.H.A.B. hakimlikçe tutuklandı.