Bakırköy'de Motosikletten Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy'de bir iş yerinin önünde meydana gelen kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Motosikletten iş yerine silahla ateş açan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Bakırköy'de polis ekiplerinin bir ihbar için gittiği iş yerine motosikletten silahla ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir iş yerinin önünde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili kontrol yaptığı sırada seyir halindeki motosikletten iş yerine silahla ateş açan şüpheliler kaçtı.

Polis ekiplerinin kovaladığı motosikletteki 2 şüpheliden 1'i silahını "dur" ihtarı için havaya ateş eden görevlilere fırlattı.

Kaçan şüpheliler kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya devam ettikleri sırada yakalandı.

Şüphelilere yapılan sorgulamada, motosiklet sürücüsünün B.B. (18) ile silahla ateş açanın K.T. (23) olduğu tespit edildi.

Zanlılarla birlikte hareket ettiği belirlenen Ö.A. da Arnavutköy'de bulunan evinde yakalandı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 7 fişek ve 2 bıçak bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin seyir halindeki motosikletten iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
