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Bakırköy'de Motosikletli Son Anda Ölümden Kurtuldu

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Bakırköy'de yolda ilerleyen otomobilin ani freniyle arkasında ilerleyen minibüs son anda durdu. Minibüsle kamyonet arasından geçmeyen çalışan motosikletli önce minibüse ardından da kamyonet ve otomobile çarptı. Motosiklet metrelerce savrulurken, çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

BAKIRKÖY'de yolda ilerleyen otomobilin ani freniyle arkasında ilerleyen minibüs son anda durdu. Minibüsle kamyonet arasından geçmeyen çalışan motosikletli önce minibüse ardından da kamyonet ve otomobile çarptı. Motosiklet metrelerce savrulurken, çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 18.15 sıralarında Bakırköy sahilyolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen otomobil ani fren yaptı. Otomobilin arkasında ilerleyen minibüs ise son anda durdu. Bu sırada, minibüsle kamyonet arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, önce minibüse ardından da kamyonet ve otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletli, arasından geçmeye çalıştığı kamyonet ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü çarpmanın etkisiyle yere düşerken, motosiklet metrelerce savruldu. Kaza sonrası, minibüs sürücüsü araçtan inerek motosikletliye yardım etti. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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