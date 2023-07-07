Bakırköy'de Motosikletli Dansçı Trafiği Tehlikeye Attı

Bakırköy'de seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, tişörtünü çıkartıp motosikletin üstünde dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve trafiği tehlikeye attı.