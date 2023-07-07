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Bakırköy'de Motosikletli Dansçı Trafiği Tehlikeye Attı

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Bakırköy'de seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, tişörtünü çıkartıp motosikletin üstünde dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve trafiği tehlikeye attı.

BAKIRKÖY'de seyir halinde bir motosiklet sürücüsü, tişörtünü çıkartıp motosiklet üstünde çıkarak dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen plakasız motosiklet sürücüsü önce tişörtünü çıkardı ardından koltuğun üzerine çıkarak dans etti. Trafiği tehlikeye atarak ilerleyen motosikletli, çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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