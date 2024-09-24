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Bakırköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bakırköy'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda büyük trafik yoğunluğu oluştu.

BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Çobançeşme mevkiinde Şirinevler istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 34 MK 0882 plakalı motosiklet sürücüsü Suriyeli Ali Elevi Çobançeşme mevkiinde iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kafasını bariyerlere vurdu. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, 2 şeritte trafik akışını durdurdu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu; metrelerce uzanan araç kuyruğumeydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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