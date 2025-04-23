Bakırköy'de Motosiklet ile Tanker Çarpıştı: Bir Ölü
Bakırköy D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada motosiklet ile tanker çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı ve acil hizmet ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Özgür EREN/ Bakırköy D-100 Karayolu'nda motosiklet ile tanker çarpıştı. Kazada motosikletli öldü. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel