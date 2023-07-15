Bakırköy'de Minibüs Şoförlerine Denetim Cezası

BAKIRKÖY'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan minibüs şoförlerine ceza yağdı. Bazı sivil trafik polisleri yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Denetimlerde 3 minibüs şoförüne toplam 4 bin 161 lira ceza kesildi.

BAKIRKÖY'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan minibüs şoförlerine ceza yağdı. Bazı sivil trafik polisleri yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Denetimlerde 3 minibüs şoförüne toplam 4 bin 161 lira ceza kesildi.< Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde sivil trafik ekipleri, yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Şoförlere alkol testi de yapıldı. Denetimlerde 3 minibüs şoförüne toplam 4 bin 161 lira ceza yazıldı. Denetimde, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı.