Bakırköy'de Minibüs Denetimi: Kurallara Uymayanlara Ceza

BAKIRKÖY'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri minibüsçülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde tek tek durdurulan minibüslerin evrakları kontrol edilirken, kurallara uymayan minibüs şoförlerine ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Bakırköy'de minibüslere yönelik denetim yaptı. Çobançeşme Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan minibüslerin evrakları tek tek kontrol edildi. Yapılan denetim sırasında 3 minibüs şoförüne, emniyet kemeri takmama, aracın içinde cep telefonuyla konuşma ve minibüs hareket halindeyken kapının açık olması nedeniyle toplamda 4 bin 502 lira ceza yazıldı.