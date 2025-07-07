Bakırköy'de Metrobüste Yangın, Yaralı Yok

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İETT, Bakırköy'de metrobüste çıkan yangında herhangi bir yolcunun ciddi yaralanmadığını, yalnızca tahliye sırasında bir yolcunun hafif yaralandığını bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın sebebiyle yaralanan herhangi bir yolcu bulunmadığını, tahliye sırasında oluşan anlık yoğunluk nedeniyle bir yolcunun ayağından hafif yaralandığını bildirdi.

İETT'den yapılan açıklamada, saat 18.00 sularında Bakırköy İncirli Durağı mevkisinde metrobüs aracının motorunda yanma meydana geldiği hatırlatıldı.

İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangının söndürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın sebebiyle yaralanan herhangi bir yolcu bulunmamaktadır. Tahliye sırasında oluşan anlık yoğunluktan dolayı bir yolcu ayağından hafif yaralanmıştır. Araç bölgeden kaldırılmış ve metrobüs hattı hizmet vermeye başlamıştır. İETT, İBB ve adli makamlarca teknik ve idari soruşturma sürmektedir."

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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