Bakırköy'de Metrobüste Yangın: Seferler Durduruldu

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Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüsün bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu itfaiye ekipleri müdahale etti. Yolcular zamanında tahliye edilirken, metrobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, D-100 kara yolunda trafiği etkiledi ve metrobüs seferleri durduruldu.

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İncirli mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları indirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan metrobüsten yoğun dumanlar yükselirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken metrobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu. Bazı yolcuların, araçlardan inerek metrobüs yolunda yürüdüğü görüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, yanan metrobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, metrobüs seferleri yeniden başladı.

Bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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