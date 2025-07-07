Bakırköy'de Metrobüste Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bakırköy'de Metrobüste Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Bakırköy'de İncirli mevkisinde bir metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu metrobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve bölgedeki seferler durduruldu.

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İncirli mevkisi Edirne istikametinde bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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