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Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

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Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular durakta tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangın dolayısıyla Zincirlikuyu ve Beylikdüzü yönlerinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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