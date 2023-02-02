BAKIRKÖY'DE METROBÜS YANGINI (2) Güncel Haberler BAKIRKÖY'de metrobüs alev alev yandı. BAKIRKÖY'de metrobüs alev alev yandı. Motor kısmından yükselen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 20.10 sıralarında D-100 Karayolu İncirli Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüs aracında çıktı. Şoför, Avcılar istikametine ilerlerken metrobüs aracının motor kısmından çıkan dumanları fark etti. Aracı durdurup yolcuların indirilmesinin ardından motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle aksayan metrobüs seferleri çalışmaların ardından normale döndü. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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