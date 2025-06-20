Bakırköy'de Metrobüs Yangın Tehlikesiyle Yolcular Tahliye Edildi
Bakırköy'de, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmından duman yükseldi. Yolcular araçtan indirilirken görevliler müdahale etti ve metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü.
Bakırköy'de, metrobüsün motor kısmından duman yükselince yolcular tahliye edildi.
Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmından, İncirli Durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.
Yolcular araçtan indirilirken, görevliler metrobüse müdahale etti. Metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel