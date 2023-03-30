Bakırköy'de metro yoluna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bakırköy'de metro yoluna düşen otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de metro yoluna düşen otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E-5 yanyol Bakırköy mevkisi Ankara istikametinde Merve Ö. yönetimindeki 34 GCM 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro yoluna düştü.
Kaza nedeniyle Merve Ö. ile otomobilde bulunan Merve L. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel