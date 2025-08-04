Bakırköy'de Makas Atarak İlerleyen Sürücüye 30 Bin Lira Ceza
İstanbul Bakırköy'de D-100 kara yolunda makas atarak ilerleyen M.U.G. isimli sürücüye 29 bin 930 lira para cezası kesildi. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Bakırköy'de makas atarak ilerleyen sürücüye 29 bin 930 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D-100 kara yolu güney yol istikametinde bir sürücünün makas atarak ilerlediği anlara ait sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, aracıyla tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.U.G. (30) isimli sürücüyü yakaladı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 29 bin 930 lira para cezası verildi.
Sürücü hakkında, ayrıca "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.