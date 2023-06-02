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Bakırköy'de makas atan sürücüye 6 bin 323 lira ceza

Bakırköy'de makas atan sürücüye 6 bin 323 lira ceza

Güncel Haberler

Bakırköy'de aracıyla makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 6 bin 323 lira caza kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte seyir halindeki bir sürücünün makas atarak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Bakırköy'de aracıyla makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 6 bin 323 lira caza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte seyir halindeki bir sürücünün makas atarak ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde 23 Mayıs'ta meydana gelen olayda aracı kullanan sürücünün S.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü hakkında 6 bin 323 lira para cezası kesildi.

Bu arada, söz konusu sürücünün trafikte makasla seyir halinde ilerlemesine ait anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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