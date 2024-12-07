Bakırköy'de Makas Atan Sürücülere 24 Bin TL Ceza
Bakırköy sahil yolunda makas atarak trafikte tehlike yaratan iki sürücüye toplamda 23 bin 944 lira ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.
Bakırköy sahil yolunda, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 23 bin 944 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 sürücünün sahil yolunda araçlarıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri A.E. ve F.Ş'yi yakaladı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "standart dışı plaka takmak", "cam filmi", "yakın takip", "makas atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 23 bin 944 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.