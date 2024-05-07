Bakırköy'de makas atan sürücülere 18 bin 524 lira ceza

Bakırköy'de makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 18 bin 524 lira ceza verildi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, 5 Mayıs'ta Sahil Yolu'nda iki sürücünün makas atarak trafikte ilerlediği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plakalarından tespit ederek ulaştığı araç sürücüleri Y.E.A. ve E.B'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliği ile ilgili zorunlu yükümlülüklere uymamak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "cam filmi kullanmak" ve "makas atmak" maddelerinden toplam 18 bin 524 lira para cezası uyguladı.