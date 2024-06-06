Üye Girişi
Haberler

Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismar Şüphelisi Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de bir köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Özgür EREN / BAKIRKÖY'de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliye vatandaşlar polis merkezi önünde tepki gösterdi. Şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Köpeğin bitkin olduğu fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği konuyla ilgili çalışma başlatırken, köpek Bakırköy Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından sağlık kontrolüne götürüldü.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis ekipleri titiz bir çalışma yaparak, olayın meydana geldiği alan ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği ve ikamet adresi kısa sürede tespit edildi. Kimliğinin P.T. olduğu belirlenen kişinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bekçilik yaptığı belirlendi.Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.Şüpheli P.T. nin köpekle sokakta yürümesi güvenlik kamerasına yansırken çevredekilerin P.T.'yi polis merkezine gelerek teşhis ettiği öğrenildi. P.T., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken bir grup hayvansever şüpheliyi protesto etti.

"KÖPEĞİMİZ KORUMA ALTINDA"

Olay ile ilgili konuşan mahalle sakini Özge Yağız, "Pazartesi günü bize ihbar geldi, boş alanda bir çırılçıplak vaziyette bir kişinin olduğu ve köpeği zorla ormana götürüp cinsel istismara maruz bırakıldığına dair bir iddia geldi. Bu kişiyi de ihbarlarla ve Türkiye'deki herkesin desteğiyle bulduk. Adliyeye sevk edilmek üzere kendisi yola çıkarıldı. Köpeğimiz şu anda koruma altında. İlk doktor bulgularında cinsel istismar doğrulandı. Köpeğin uzun süredir cinsel istismara uğradığı bilgisi geldi. Cerrahpaşa Fakültesi hastanesine gönderildi, oradan gelecek adli rapora ihtiyacımız var. Umarım kendisi tutuklu yargılanacak. 2012'de köpeğe cinsel istismar, çocuklara taciz, gasp gibi birçok suça karıştığını öğrendik. Buradan Türk adaletine sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyuralım. Bu kişi serbest bırakılmamalı. Eros'ta olduğu gibi bir durum daha yaşanmaması için" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayvan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Bakmadan Geçme

Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları! FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri! POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir? Kurban Bayramında bankalar tatil mi 2024? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İstanbul'da ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş neden yasak, ne oldu?
Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title