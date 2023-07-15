Bakırköy'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi enkaz altında kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında göçük yaşandı

İSTANBUL - Bakırköy'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük yaşandı. Bir işçi enkaz altında kaldı. Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay Osmaniye Aksuyolu Sokak'ta bulunan bir binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük oluştu. Yıkım çalışmalarına katılan bir işçi, enkaz altında kaldı. Bölgeye Afad, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipleri kurtarma çalışması sürüyor