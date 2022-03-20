Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı - Haberler

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Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı

Bakırköy'de kontrolden çıkarak bir kısmı bariyerin üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

AKSARAY (AA) - Bakırköy'de kontrolden çıkarak bir kısmı bariyerin üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

D-100 karayolunda Aksaray istikametine giden Muhammed S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İncirli mevkisinde bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sırasında aracın bir kısmı bariyer üzerinde asılı kaldı.

Hafif yaralanan Suriye uyruklu sürücü Muhammed S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

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