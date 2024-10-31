Üye Girişi
Haberler

Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Araç 4 Yaralıya Neden Oldu

Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Araç 4 Yaralıya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobilin kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Trafik, temizlik çalışmaları sonrası normale döndü.

Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Rauf Orbay Caddesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 ENZ 947 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından karşı şeride geçerek seyir halindeki 34 FVU 011 ve 34 ZV 8859 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan İ.K, Y.M.E, T.K. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadını hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle duran trafik, araçlar yerinden kaldırılıp temizlik ve kumlama işlemi yapıldıktan sonra normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

"Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver"
Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı

Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)? Manisa elektrik kesintisi! 1 Kasım Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi! 1 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Cılandıras Köprüsü nerede? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Kasım Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? En güzel Kasım ayı mesajları ve sözleri - RESİMLİ! Bursa elektrik kesintisi! 1 Kasım Yıldırım, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.