İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE KİTAP EVİNİN ÖNÜNDEKİ KİTAPLAR ALEV ALEV YANDI

BAKIRKÖY'de kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre kitap evinin önündeki tezgahlarda bulunan kitapları ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Kitapların yandığı tezgah vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, Zuhuratbaba Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, kitapçılar köprüsündeki kitap evinin önündeki tezgahlarda bulunan kitapları ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tezgahta bulunan çok sayıda kitap yandı. Olay sonrası gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Olay yerindeki vatandaşlardan bilgi alan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BİR ADAM GÖRDÜM, TAHTA TOPLUYORDU"

Olayı gören Burak Tahtacı, "Biz burada oturuyorduk arkadaşımla, sonra bir adam gördüm. Tahta topluyordu. Topladığı tahtaları kenara koyuyordu. Adam gittikten sonra 02.45 sıralarında duman gördüm. Arkadaşıma söyledim, yangın çıktı dedim. Bir ses geldi, geldik baktık küçük bir yangın çıkmıştı. Söndüremedik, kitap yanıyordu. Çalıştığımız yerden yangın söndürme cihazlarını aldık. Marmaray'daki görevliler de geldi hatta çok büyük bir yangındı. Şurası olduğu gibi yandı, yetişemedik. Sonra itfaiye geldi müdahale etti. Adamda kaçtı herhalde. Bir kaç kere gördüm sonrasında görmedim" dedi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kitapların yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de tezgahın alev alev yandığı ve vatandaşlar ile güvenlik görevlilerinin de alevlere müdahale ettiği görüldü. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahalesi yer alıyor.