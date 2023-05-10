Bakırköy'de kiracısını darbettiği iddia edilen sanık hakim karşısında

Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darbederek tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darbederek tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik ile müştekiler Guldzhakhan Krıtchkaı ve Nadir Önüç katıldı.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanık Bilik, dairesini 2020'de müşteki Krıtchkaı'ya kiraladığını anlatarak müştekinin 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceği şartıyla kabul ettiği dairesi için yeni bir kiracının daha gelmesine karşı çıktığını ifade etti.

Tartışma sırasında buzdolabındaki kavanozları yere attığını kabul eden Bilik, müştekilerden Önüç'ün kırılan camlar üzerinde bilerek gezip kendini yaraladığını iddia etti.

Sanık Bilik, olay yerine gelen polislerin çantasında yaptığı aramada çıkan çatalı saldırıda kullanmadığını öne sürerek bekar hayatı yaşadığı için yanında her daim çatal bulundurduğunu söyledi.

Elektrik sayaçlarını da arızalandığı için söktüğünü iddia eden Bilik, beraatini talep etti.

Müştekilerden Guldzhakhan Krıtchkaı, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek 2 Temmuz'da elinde çatalla kapısını çalan sanığın kendisine "sen burada oturabileceğini mi sanıyorsun, su saatini de elektrik saatini de sökeceğim" dediğini aktardı.

Sanığın kendisini öldüreceğinden korktuğunu ve Nadir Önüç'ün araya girdiğini anlatan müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı, sanık ve yanındaki bir kişinin Nadir Önüç'e saldırdığını söyledi.

Müşteki Nadir Önüç de olay günü kapı açıldığında sanığın Krıtchkaı'ya saldırmaya başladığını, araya girmek isteyince kendisinin de boğazını sıkarak evdeki eşyalara zarar verdiğini ifade etti.

Duruşmada müştekilerin avukatları, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı'nın ev sahibi olan sanık Mehmet Cengiz Bilik'in kirayı yüzde 100 artırmasına karşı çıktığı belirtilerek sanığın şiddet uygulayarak müştekiyi evden çıkarmak amacıyla çeşitli yollara başvurduğu anlatılıyor.

İddianamede, 2 Temmuz 2022'de evlerine girerek darbettiği müştekileri tehdit eden sanığın, "hakaret", "silahla yaralama", "silahla tehdit, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.