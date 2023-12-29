Bakırköy'de Kar Maskeli Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
Bakırköy'de kar maskesi takarak bisiklet çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliden çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bakırköy'de kar maskesi takarak, bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçede bisiklet çalındığı ihbarını değerlendiren polis, hırsızlığı kar maskeli olarak yapan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli R.O. gözaltına aldı.
Şüpheliden, eflatun renkli ve kalp figürlü kar maskesi, sim kaplamalı tabanca, 6 mermi, kerpeten ile 2 makas ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan R.O. tutuklandı.
Bir iş yerinin önündeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı bisikleti satmaya çalışması yer aldı.