Bakırköy'de kaçak-sahte alkol operasyonu düzenlendi - Haberler

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Bakırköy'de kaçak-sahte alkol operasyonu düzenlendi

AA - Güncel
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Bakırköy'deki bir iş yerinde 3 bin 255 litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bakırköy'deki bir iş yerinde 3 bin 255 litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 28 Mayıs'ta Osmaniye Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak-sahte alkol depolandığı yönünde bilgi edinildi.

Takibe alınan adrese aynı gün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce girilen tabelasız iş yerinde yapılan kontrolde, 5 litrelik bidonlar halinde toplam 3 bin 255 litre etil alkol ele geçirildi.

İş yerinde bulunan A.T. ile iş yerini kiralayan T.Ü.G. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklandı.

AA / Güncel

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