Bakırköy'de iş yerinden bilgisayar çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Bakırköy'de iş yerinden 23 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy'de iş yerinden 23 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 12 Şubat'ta bir kişinin, Bahçelievler'deki iş yerinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, sabah saatlerinde iş yerine giren 2 şüphelinin, yaklaşık 300 bin lira değerindeki 23 dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtığı belirlendi.
Güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ve şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, Kadri M. (34) ve Özcan T'yi (30) gözaltına aldı.
Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.