Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü Bakırköy'de 6 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bakırköy'de 6 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Özgürlük Meydanı'nda bulunan yürüyüş yolundaki 6 katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş hanının çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Abdülkerim Güzel - Güncel İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.